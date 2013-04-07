Настроить модуль загрузки товаров файлом Джумла

Необходимо в интернет-магазине на базе Joomla сделать возможным загрузку номенклатуры товаров файлом.

В предложении указывать цену и сроки выполнения. Заявки оставлять только в проекте, а не в личку.

Магазин на виртумарте. Загрузка: артикул, цена, название. Категории должны сохраняться из исходного файла и синхронизироваться.