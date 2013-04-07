CMS - Joomla! 2.5.8 Stable К сайту добавлен модуль смены фоновых изображений Fun Supersized 1.6 (в общем, не суть) В стандартной версии модуль берет в качестве параметра путь к папке с ...
Настроить модуль загрузки товаров файлом Джумла
Необходимо в интернет-магазине на базе Joomla сделать возможным загрузку номенклатуры товаров файлом.
В предложении указывать цену и сроки выполнения. Заявки оставлять только в проекте, а не в личку.
Магазин на виртумарте. Загрузка: артикул, цена, название. Категории должны сохраняться из исходного файла и синхронизироваться.
Заявки фрилансеров
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