Настроить модуль загрузки товаров файлом Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

Необходимо в интернет-магазине на базе Joomla сделать возможным загрузку номенклатуры товаров файлом.

В предложении указывать цену и сроки выполнения. Заявки оставлять только в проекте, а не в личку.

Магазин на виртумарте. Загрузка: артикул, цена, название. Категории должны сохраняться из исходного файла и синхронизироваться.

Joomla
12 лет назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров