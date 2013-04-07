Соединить два проекта в один

Срочно требуется программист в команду.

Необходимо объеденить два сайта в один, грубо говоря перенести все функции одного сайта в другой, чтоб на выходе получился один проект.

Все подробности в личной переписке, оба сайта являются рекламными системами и одновременно партнерскими программами.