Соединить два проекта в один

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки136 просмотров

Срочно требуется программист в команду.

Необходимо объеденить два сайта в один, грубо говоря перенести все функции одного сайта в другой, чтоб на выходе получился один проект.

Все подробности в личной переписке, оба сайта являются рекламными системами и одновременно партнерскими программами.

12 лет назад
media_groups_del
Марк 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров