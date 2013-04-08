Captcha на modx

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Есть простая форма, отправляемая на email. Нужно добавить к ней captcha потому как пошел активно спам.

Эта форма объединена с корзиной товаров, т.е, отправляет заказ вместе с комментарием из формы.

Напишите ориентировочную стоимость, детали вышлю исполнителю.

MODX
12 лет назад
ramzzz
Рамиль 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров