Captcha на modx

Есть простая форма, отправляемая на email. Нужно добавить к ней captcha потому как пошел активно спам.

Эта форма объединена с корзиной товаров, т.е, отправляет заказ вместе с комментарием из формы.

Напишите ориентировочную стоимость, детали вышлю исполнителю.