Сверстать шаблон под cms + каталог продукции

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки176 просмотров

Сверстать шаблон под csm+каталог продукции. Задание с картинками во вложении.

Оплата по факту. Работа на моем хостинге.

12 лет назад
svot33
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад
$300
5 дней
Быстро, качественно и в срок. Очень доволен сотруднечеством.
Отличный заказчик, рад любому дальнейшему сотрудничеству. Все условия и договоренности соблюдены на 100%.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад