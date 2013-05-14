http://www.mmamarket.ru Хостинг php+mysql (masterhost.ru). Требуется человек адекватный программист, способный в поставленные сроки выполнять требуемые работы по внесению изменений. Текущие задания: Переделка модуля почтовой рассылки. Создание логического отображения в дизайне сайта ...
Сверстать шаблон под cms + каталог продукции
Сверстать шаблон под csm+каталог продукции. Задание с картинками во вложении.
Оплата по факту. Работа на моем хостинге.
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