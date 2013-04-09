Настроить шаблон Construction на джумла 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка142 просмотра

Настроить шаблон http://www.shape5.com/demo/construction/

Сейчас он установлен на джумлу 2.5, gk-kompas.ru

нужно: добавить наши материалы, фото (около 20 страниц), создать нужные пункты меню, нужный лого, контакты. То есть сделать из шаблона сайт, наполненный материалами компании. И конечно там должны быть русифицированные шрифты, если предустановленный шрифт не русифицирован, то его надо будет заменить.

Бюджет ДО 50 долл. Выбор будет сделан в сторону меньшей цены за проект и более быстрого выполнения. Оплата яндекс-деньги

от Вас срок, бюджет. Спасибо

Joomla
12 лет назад
mariakom
Мария 
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена великолепно! Быстро, качественно, без ошибок и переделок. мы очень довольны! рекомендуем всем! и конечно сами будем рады сотрудничать в дальнейшем с Натальей!
Очень довольна сотрудничеством с Марией! Вежливое общение, четкая постановка задачи, незамедлительная оплата. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад