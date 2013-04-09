Сайт elektromet.com.ua админки практически нет, добавление новых страниц происходит через html, нужно исправить на нормальную админку MODx. Срочно. Цену пишите и строки в коментариях.
Настроить шаблон Construction на джумла 2.5
Настроить шаблон http://www.shape5.com/demo/construction/
Сейчас он установлен на джумлу 2.5, gk-kompas.ru
нужно: добавить наши материалы, фото (около 20 страниц), создать нужные пункты меню, нужный лого, контакты. То есть сделать из шаблона сайт, наполненный материалами компании. И конечно там должны быть русифицированные шрифты, если предустановленный шрифт не русифицирован, то его надо будет заменить.
Бюджет ДО 50 долл. Выбор будет сделан в сторону меньшей цены за проект и более быстрого выполнения. Оплата яндекс-деньги
от Вас срок, бюджет. Спасибо
Выбранный исполнитель
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