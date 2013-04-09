Настроить шаблон Construction на джумла 2.5

Настроить шаблон http://www.shape5.com/demo/construction/

Сейчас он установлен на джумлу 2.5, gk-kompas.ru

нужно: добавить наши материалы, фото (около 20 страниц), создать нужные пункты меню, нужный лого, контакты. То есть сделать из шаблона сайт, наполненный материалами компании. И конечно там должны быть русифицированные шрифты, если предустановленный шрифт не русифицирован, то его надо будет заменить.

Бюджет ДО 50 долл. Выбор будет сделан в сторону меньшей цены за проект и более быстрого выполнения. Оплата яндекс-деньги

от Вас срок, бюджет. Спасибо