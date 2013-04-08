Программист на несколько часов в день/регулярно

Предлагаю на постоянной основе подработку/работу для программиста - несколько часов в день:

Знания, опыт в порядке уменьшения приоритета: Git, ssh, php (symfony 2 или zend ), mysql, иногда js, HTML.

По функционалу:

Поддержка сети e-commerce сайтов, выполненных на самописном движке - всего более 10 сайтов. Написание дополнительных модулей и администрирование сервера с этими сайтами, подключение платежных систем. Настройка работы сервера, настройка Apache и MySQL, оптимизация SQL.

Работа удалённая - несколько часов в день с возможностью в дальнейшем работы в офисе, если человек из Минска. Но местоположение — не критично.

Форма оплаты: наличный расчёт, электронные деньги – по часам (от 15$/час),

обсуждается – часы или месяц.