Необходимо сделать форму авторизации для Wordpress при переходе по ссылке на страницу "только для авторизованных пользователей". Чтобы зарегистрированные, но не авторизованные пользователи сайта могли авторизоваться и просматривать нужную страницу с ограниченным доступом.
Программист на несколько часов в день/регулярно
Предлагаю на постоянной основе подработку/работу для программиста - несколько часов в день:
Знания, опыт в порядке уменьшения приоритета: Git, ssh, php (symfony 2 или zend ), mysql, иногда js, HTML.
По функционалу:
Поддержка сети e-commerce сайтов, выполненных на самописном движке - всего более 10 сайтов. Написание дополнительных модулей и администрирование сервера с этими сайтами, подключение платежных систем. Настройка работы сервера, настройка Apache и MySQL, оптимизация SQL.
Работа удалённая - несколько часов в день с возможностью в дальнейшем работы в офисе, если человек из Минска. Но местоположение — не критично.
Форма оплаты: наличный расчёт, электронные деньги – по часам (от 15$/час),
обсуждается – часы или месяц.
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