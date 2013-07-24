Нужен хороший фотоальбом для сайта DLE. Предлагайте варианты и пишите стоимость. Версия DLE 9.8
Настройка SUGAR CRM
Добрый день уважаемый Фрилансер!
Если Вы хорошо разбираетесь в Sugar CRM , можете настроить систему под нужды,интегрировать с сайтом на Modx,
то нам есть что обсудить.
Сроки горят,но обговариваются.
Стоимость работ по договорённости.
Ищем и ждём ответственного специалиста.
Выбранный исполнитель
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