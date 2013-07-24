Настройка SUGAR CRM

Добрый день уважаемый Фрилансер!

Если Вы хорошо разбираетесь в Sugar CRM , можете настроить систему под нужды,интегрировать с сайтом на Modx,

то нам есть что обсудить.

Сроки горят,но обговариваются.

Стоимость работ по договорённости.

Ищем и ждём ответственного специалиста.