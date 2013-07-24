Настройка SUGAR CRM

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Завершен2 заявки153 просмотра

Добрый день уважаемый Фрилансер!

Если Вы хорошо разбираетесь в Sugar CRM , можете настроить систему под нужды,интегрировать с сайтом на Modx,

то нам есть что обсудить.

Сроки горят,но обговариваются.

Стоимость работ по договорённости.

Ищем и ждём ответственного специалиста.

MODX
12 лет назад
iliandr777
Андрей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$1500
20 дней
Это предварительный отзыв,который потребовала сделать система Weblancer.Проект ещё в работе.Ребята ещё делают свою работу.
Андрей отличный заказчик, всегда прислушивается к мнению специалиста, помогает найти выход из ситуации, за дополнительную работу платит сверх оговоренного бюджета.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад