Восстановить доступ к админ-панели

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок218 просмотров

Требуется восстановить доступ к админ панели

доступ к фтп и ДБ предоставлю

12 лет назад
oleg220201
Савельев 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Ренат быстро восстановил доступ к сайту + дал советы чтоб это не повторилось в будущем.
Приятно было сотрудничать с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад