Предлагаю на постоянной основе подработку/работу для программиста - несколько часов в день: Знания, опыт в порядке уменьшения приоритета: Git, ssh, php (symfony 2 или zend ), mysql, иногда js, HTML. ...
Восстановить доступ к админ-панели
Требуется восстановить доступ к админ панели
доступ к фтп и ДБ предоставлю
Выбранный исполнитель
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