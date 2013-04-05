Требуется поддержка и доработка сайта http://www.claytonandboyers.ru

На данный момент, оцените стоимость и срок выполенния следующего задания:

http://www.claytonandboyers.ru/rp – На странице объектов надо добавить под картинкой кнопку "отправить заявку", которая будет выдавать попап с формой и отправлять ссылку на объект, по которому пришла заявка с данными, указанными пользователем.

Заданий много по сайту, требуется ответственный человек и строгое соблюдение оговоренных сроков.