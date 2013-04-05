Разработка сайта каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок146 просмотров

Необходимо разработать сайт каталог

По функционалу копия http://www.whatalovelyname.com/

Дизайн есть. Просьба внимательно изучить функционал, перед указанием ставок.

12 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров