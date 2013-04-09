Доработка контента (CMS Joomla)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка219 просмотров

Сайт http://танцевальныековрики.рф/. CMS Joomla 1.5 + virtuemart 1.1.6

Фронт работ:

1. Оптимизировать скорость загрузки сайта (быстродействие). Долго грузится, после переноса на хостинг nic.ru

2. На странице категорий товара http://танцевальныековрики.рф/shop/to-computer.html, нужно чтобы ниже товаров была возможность добавлять текст.

3. На страницах товара, к примеру http://танцевальныековрики.рф/shop/to-computer.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl1&product_id=12&category_id=1, добавить слайдер, из товаров соответствующей товарной категории. Вручную должна быть возможность листать список товаров в слайдере, скорллер с автоматической прокруткой не подойдет. И добавить модуль с возможностью добавлять комментарии.

4. Нужно чтобы была возможность вставлять в статьи изображение товара из каталога, с возможностью увеличения изображения.

Жду предложений. Спасибо за внимание!

Joomla
12 лет назад
andrew1488
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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