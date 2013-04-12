Приветствую, уважаемые фанаты своего дела! Необходимо разработать сайт на Wordpress 3.5.1 (Т.З. во вложении) Шаблоны сверстаны на Bootstrap, под WP не заточены. Опыт разработки на ...
Сверстать и установить на CMS готовый дизайн в psd
Дизайн готов. Желательно начать работу сегодня-завтра.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно собрать по готовым макетам дизайна интернет магазин на commerce. Макеты прикрепил файлом.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен битрикс программист (можно начинающий, но готовый разбираться) с наличием сертификатов для выполнения разных задач. Длительное сотрудничество, пятидневка, 15 тысяч рублей в месяц, бонусы при отличном выполнении работы.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Сайт http://танцевальныековрики.рф/. CMS Joomla 1.5 + virtuemart 1.1.6 Фронт работ: 1. Оптимизировать скорость загрузки сайта (быстродействие). Долго грузится, после переноса на хостинг nic.ru 2. На странице категорий товара http://танцевальныековрики.рф/shop/to-computer.html, нужно чтобы ниже ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
ModX Revo + ShopKeeper (tagManager опционально) - необходима установка и консультация. Все предложения только в проект (цена)Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $166
Срочно необходимо внедрить верстку нескольких страниц в Битрикс. верстка в приложении, прошу откликнуться только ответственным специалистам, студии прошу не реагировать и не предлагать свои космические расценки. Возможно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать плагин для WP. Вся информация в приложенном ТЗ. Требования к исполнителю: - опыт разработки плагинов - отзывы по подобным проектам ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется специалист, знающий систему «FLY-CMS». В настоящее время написан проект (интернет-магазин-шоурум) на данной системе, нужно разработать под этот проект информационный раздел - БЛОГ, 2 страницы: Первая страница - список статей с кратким ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $130
Вот этот сайт http://acvametr.ru/ Нужно: - доверстать мелочи - настроить систему управления Все подробности в архиве.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад