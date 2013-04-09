Битрикс программист

Суть: -у каждого производителя (2 уровень вложенности каталога) есть коллекции (3ий уровень вложенности каталога), для каждой коллекции есть стандартная упаковка например: 1.98м -надо сделать, чтобы этот параметр забивался для коллекции -надо сделать, ...