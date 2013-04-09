Битрикс программист

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка94 просмотра

Нужен битрикс программист (можно начинающий, но готовый разбираться) с наличием сертификатов для выполнения разных задач. Длительное сотрудничество, пятидневка, 15 тысяч рублей в месяц, бонусы при отличном выполнении работы.

12 лет назад
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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