Программирование на openсart

Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь.

Необходима верстка landing page согласно дизайну. Одностраничник. Дополнительно только всплывающее окошко с текстом о согласии с обработкой персональных данных.

Также необходимо размещение на хостинге.

Жду Ваших предложений. Обязательно собеседование по Skype.и программирующий на openkart 3-4 дня,,проверка на кросбраузинг!5000 р.