Программирование на openсart

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь.

Необходима верстка landing page согласно дизайну. Одностраничник. Дополнительно только всплывающее окошко с текстом о согласии с обработкой персональных данных.

Также необходимо размещение на хостинге.

Жду Ваших предложений. Обязательно собеседование по Skype.и программирующий на openkart 3-4 дня,,проверка на кросбраузинг!5000 р.

12 лет назад
Ramis_Rifovich
Рамис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров