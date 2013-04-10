Дизайн готов. Желательно начать работу сегодня-завтра.
Программирование на openсart
Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь.
Необходима верстка landing page согласно дизайну. Одностраничник. Дополнительно только всплывающее окошко с текстом о согласии с обработкой персональных данных.
Также необходимо размещение на хостинге.
Жду Ваших предложений. Обязательно собеседование по Skype.и программирующий на openkart 3-4 дня,,проверка на кросбраузинг!5000 р.
Заявки фрилансеров
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