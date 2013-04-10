Создать сайт-визитку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок215 просмотров

Требуется создать сайт визитку для дизайн-студии.

Предпочтения по cms: WordPress или MODx.

Дизайн готов.

Подробности в скайпе the.best-777

MODXWordPress
12 лет назад
OrangeStudio
Анатолий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров