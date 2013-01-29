OrangeStudio

Написание статей-описаний для товаров. Тематика потайные двери. Оплата 40р за 1000 ЗБП. Подробности в скайпе the.best-777
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется постер на постоянную работу на сайт с флеш-играми. К каждой игре нужно уникальное описание от 150 знаков + скриншот. В день нужно добавлять от 30 игр. Подробности в скайпе ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется создать сайт визитку для дизайн-студии. Предпочтения по cms: WordPress или MODx. Дизайн готов. Подробности в скайпе the.best-777Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется создать сайт-визитку бизнес-центра. Дизайн уже готов. CMS предпочтительно MODx. Подробности в скайпе the.best-777Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
1.Требуется отрисовать дизайн сайта-визитки для бизнес-центра 2.Сделать визуализацию здания для главной страницы сайта, примеры покажу. Исходные материалы есть. Возможно выполнение одного из этих пунктов. Подробности в скайпе the.best-777Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сверстать и натянуть дизайн на уже готовый сайт на ModX. Подробности в скайпе the.best-777Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад