OrangeStudio

Анатолий OrangeStudio

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mister12
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
MODx. Создать сайт-визитку
MODX
Сотрудничеством крайне доволен
Все выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
xu4
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
ModX. Сверстать и натянуть дизайн.
MODX
На Weblancer поменялись правила и теперь ответные отзывы нужно писать обязательно. Спасибо — было приятно с вами работать.
Все выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв