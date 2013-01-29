Дизайн сайта и визуализация здания

Требуется нарисовать дизайн сайта-визитки о компании в стиле так сказать "информационный минимализм". Это когда максимум юзабилити и нет нагроможденности в графике. Бюджет указал за главную. Нужен высокий уровень. 1. Информационный стиль с минимумом графики 2. ...