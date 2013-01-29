Дизайн сайта в стиле информационного минимализма

$400
Дизайн сайтовЗакрыт62 заявки448 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн сайта-визитки о компании в стиле так сказать "информационный минимализм". Это когда максимум юзабилити и нет нагроможденности в графике.

Бюджет указал за главную.

Нужен высокий уровень.

1. Информационный стиль с минимумом графики

2. Строго, но современно

3. Солидно, масштабно, на уровне, достойно, серьёзно, качественно, убедительно – такие слова должны приходить на ум посетителю сайта.

4. Резина

Нечто в схожем стиле:

http://makepreview.ru/1321342052

http://makepreview.ru/1525102767

Дизайн сайта
11 лет назад
dudar
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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