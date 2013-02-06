Дизайн одностраничника (сайт-визитка)

Здраствуйте. Нужно на склете существующей темы, создать новый шаблон на Вордпресе. Интересует полностью шаблон, а так же шапка, лого, баннер. Вот сайт wordik.net, хочется его как то приукрасить... П.С: космические цены не предлать, так как проект не ...