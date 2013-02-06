Дизайн одностраничника (сайт-визитка)

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок184 просмотра
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Требуется дизайн сайта визитки, описание в приложенном файле.

Бюджет ограничен 1500р.

11 лет назад
An_orvin
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lycifer-
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Очень рада была работать с профессионалом. Работа сделана быстро,качественно. Продолжаю сотрудничать.
Очень приятно работать с порядочной личностью! Приятная в общении, Пунктуальная и просто ХОРОШАЯ Девушка! Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество! Спасибо Анжела!