Дизайнер сайтов. На потоке

Здравствуйте, собственно сразу к делу. Нужен дизайн для игрового портала, а именно киберспорт. Пример дизайна я прикреплю к данной вакансии. Цена — Договорная. Срок — 1–2 недели. Пример прикрепил. Главное в работе минимализм... Но нужно хорошо поработать над ...
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Дизайн сайтов. Работа на потоке.
Работы много
Дизайн не сложный но качественный.
Дизайн 5000 рублей.
Тест 2 дизайна.
icq 248899 или сюда
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