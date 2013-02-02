Дизайн сайта автосервиса

$35
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок211 просмотров
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На основании фирменного стиля

Сроки как обычно, чем раньше тем лучше)

Дизайн сайта
11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
webinsight_pro
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Алексей - отличный дизайнер! Спасибо за сотрудничество. Надеюсь, долгосрочное.
Было очень приятно работать с Денисом! четко поставленные задачи, оперативные правки, оплата в срок! Всем рекомендую Дениса - как очень порядочного заказчика!
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