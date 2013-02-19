Разработка дизайна, логотипа, баннера

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок193 просмотра
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Нужен дизайн главной страницы, структурно и даже по цветовой гамме похожий на дизайн сайта http://www.bigcommerce.com

Так же нужен дизайн внутренней страницы, которая без наворотов (фактически тот же footer и header, что и для главной, а область контента возможно как-то слегка "обыграть")

Нужен так же логотип и баннер.

Исполнителю будет предоставлено более подробное ТЗ по структуре главной страницы.

Пишите стоимость и сроки (чем быстрее, тем лучше, желательно сделать на этой неделе). Портфолио обязательно.

Кандидат должен быть из Минска (или иметь возможность забрать оплату в Минске).

11 лет назад
ddolphin
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$250
7 дней
Очень приятно было работать! После предоставления первой версии дизайна попросил о некоторых небольших изменениях и Игорь все сделал как оговаривали. Будем сотрудничать и дальше!
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