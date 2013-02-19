Разработка дизайна, логотипа, баннера

Необходимо сделать сайт мини гостиницы на MODx. ТЗ в приложении. Работа включает: дизайн, верстка, натяжка на CMS MODx. Желательно нужна оптимизация 1 страницы для поисковых систем. Верстка должны быть блочной, валидной (validator.w3.org) и кроссбраузерной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн главной страницы, структурно и даже по цветовой гамме похожий на дизайн сайта http://www.bigcommerce.com
Так же нужен дизайн внутренней страницы, которая без наворотов (фактически тот же footer и header, что и для главной, а область контента возможно как-то слегка "обыграть")
Нужен так же логотип и баннер.
Исполнителю будет предоставлено более подробное ТЗ по структуре главной страницы.
Пишите стоимость и сроки (чем быстрее, тем лучше, желательно сделать на этой неделе). Портфолио обязательно.
Кандидат должен быть из Минска (или иметь возможность забрать оплату в Минске).
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