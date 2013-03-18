Дизайн и верстка главной страницы

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок251 просмотр
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Требуется дизайн (вместе с логотипом) и верстка главной страницы сайта www.lerneree.mcdir.ru . Если Вы заинтересованы, пожалуйста, сообщите ЦЕНУ и СРОК.

11 лет назад
lerneree
69 летИзраиль
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-3)
11 лет назад
$95
4 дня
Сотрудничеством доволен полностью. Планируем сотрудничать в дальнейшем. Всем советую!
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