Дизайн главной

Требуется веб-дизайнер Обязанности: 1. Дизайн веб-интерфейсов (сайты, магазины, порталы, интрасети). Требования: 1. Наличие портфолио (дизайн сайтов, интернет-магазинов, порталов, приложений). 2. Опыт в создании прототипов сайтов обязателен. Условия: 1. Специалист необходим на удаленную по проектную работу. Возможно постоянное трудоустройство. 2. Размер ...
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нужен дизайн одностраничника (текущий можно увидеть на http://ugn.ru/ba/ )
Приложил всеобъясняющую картинку.
Разбивка должна быть именно такая в левом углу - то, что набросал в левом углу, в правом - то, что в правом, местами менять ничего нельзя. А в остальном - в принципе умеренная фантазия привествуется.
Нужен .psd с разбивкой по слоям (каждый объект - в отдельном слое)
Верстка не требуется.
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