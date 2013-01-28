Дизайн главной

нужен дизайн одностраничника (текущий можно увидеть на http://ugn.ru/ba/ )

Приложил всеобъясняющую картинку.

Разбивка должна быть именно такая в левом углу - то, что набросал в левом углу, в правом - то, что в правом, местами менять ничего нельзя. А в остальном - в принципе умеренная фантазия привествуется.

Нужен .psd с разбивкой по слоям (каждый объект - в отдельном слое)

Верстка не требуется.