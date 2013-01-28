Сделать точную копию дизайна

$60
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки236 просмотров
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Здравствуйте, после авторизации на сайте uid.me ( мои данные [email protected], пароль dexter12 ) , мне необходима копия дизайна страницы которая появляется после авторизации. иконки и бекграунд есть

11 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо за отлично выполненную работу! Все сделано как и требовалось.
Очень доволен сотрудничеством! Ещё раз убедился что Андрей отличный заказчик. 10 баллов!
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