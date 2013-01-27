Задание для специалиста по Юзабилити

Добрый день, требуется специалист по юзабилити с опытом..

Есть рабочий сайт, для которого поставлена задача переработать юзабилити( т.к. толком его нет) и изменить дизайн. Программировать не чего не надо будет. Главное юзабилити.

Пожалуйста указывайте опыт в данном вопросе и примеры работ.. очень важно. ну и цен тоже.. хотя бы ориентировочную.