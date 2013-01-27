Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем дизайнера, который готов нарисовать PSD (эскиз) сайта и его мобильную версию (Главную и остальные) с последующей версткой. Тесный контакт с директором.

Предложения рассматриваем с ценой и портфолио работ.

Дизайн сайта
11 лет назад
GolegN
58 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад