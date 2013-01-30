Нужен дизайн сайта онлайн-сервиса

Добрый день, дизайнеры!

Ищу творческого специалиста для создания дизайна сайта, который представляет собой онлайн список контактов. Некоторые требования к дизайну:

- современность;

- качественные иконки и другие графические элементы для Retina (если вы не квалифицируетесь на иконках, то можно вставлять заглушки);

- проработанное юзабилити.

Все остальные требования и структура сайта есть в ТЗ. Срок: 10-20 дней. Бюджет обсуждается. Оплата через Webmoney.