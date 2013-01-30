Нужен дизайн сайта онлайн-сервиса

$500
Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок291 просмотр
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Добрый день, дизайнеры!

Ищу творческого специалиста для создания дизайна сайта, который представляет собой онлайн список контактов. Некоторые требования к дизайну:

- современность;

- качественные иконки и другие графические элементы для Retina (если вы не квалифицируетесь на иконках, то можно вставлять заглушки);

- проработанное юзабилити.

Все остальные требования и структура сайта есть в ТЗ. Срок: 10-20 дней. Бюджет обсуждается. Оплата через Webmoney.

Дизайн сайта
11 лет назад
excmax
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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