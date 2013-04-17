Веб-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок345 просмотров
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Требуется веб-дизайнер

Обязанности:

1. Дизайн веб-интерфейсов (сайты, магазины, порталы, интрасети).

Требования:

1. Наличие портфолио (дизайн сайтов, интернет-магазинов, порталов, приложений).

2. Опыт в создании прототипов сайтов обязателен.

Условия:

1. Специалист необходим на удаленную по проектную работу. Возможно постоянное трудоустройство.

2. Размер и условия оплаты труда определяются по результатам собеседования.

Портфолио с желаемыми требованиями по оплате труда просим направлять на электронную почту [email protected]

11 лет назад
marraba
Ксения 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
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