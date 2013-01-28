Недорогой шаблон сайта

Добрый день, дизайнеры! Ищу творческого специалиста для создания дизайна сайта, который представляет собой онлайн список контактов. Некоторые требования к дизайну: - современность; - качественные иконки и другие графические элементы для Retina (если вы не квалифицируетесь на иконках, то ...