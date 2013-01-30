Нарисовать сайт компании электродеталей

$130
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки119 просмотров
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Нарисовать магазин каталог - электро-деталей.

Главная, категории, синглы.

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11 лет назад
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$130
4 дня
Отличный исполнитель. Работаем уже не первый раз. Хорошая цена. Блистательные умение. Отзывчивость работе. Высокое качество. Сотрудничаем дальше
Очень грамотный заказчик, который точно знает, что требуется. На вопросы отвечает четко и конкретно. Оплату получил сразу же. Всем доволен.
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