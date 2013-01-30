Нарисовать сайт компании электродеталей

Требуется веб-дизайнер Обязанности: 1. Дизайн веб-интерфейсов (сайты, магазины, порталы, интрасети). Требования: 1. Наличие портфолио (дизайн сайтов, интернет-магазинов, порталов, приложений). 2. Опыт в создании прототипов сайтов обязателен. Условия: 1. Специалист необходим на удаленную по проектную работу. Возможно постоянное трудоустройство. 2. Размер ...
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Нарисовать магазин каталог - электро-деталей.
Главная, категории, синглы.
Сроки до 4 дня.
Подробное ТЗ вышлю, без предоплаты.
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