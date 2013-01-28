Требуется нарисовать меню для сайта

$60
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки479 просмотров
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#1$60

Есть сайт с почти готовым дизайном, требуется его доработать.

Если конкретней, нужно перерисовать верхнее горизонтальное выпадающее меню категорий.

(Музыкальные Инструменты, Звуковое Оборудование, Световое Оборудование, Лазера, Спецэффекты, Мультимедиа)

Это меню - основная навигация по сайту, необходимо его как следует выделить.

Оно должно быть в такой же цветовой гамме как и весь сайт и в "нарисованном" стиле.

Нынешний адрес сайта: http://4club.com.ua/

Адрес нового сайта, для которого дорабатывается дизайн: http://тот же адрес/cart/

(не пишу адрес чтоб ссылка не попала на индексацию)

Во вложении макет, который и нужно доработать.

Если есть идеи, предложения по другим улучшениям/изменениям других элементов дизайна - с удовольствием рассмотрю варианты.

11 лет назад
denisxxxl
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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