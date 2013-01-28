Приукрасить фрагмент страницы

Требуется веб-дизайнер Обязанности: 1. Дизайн веб-интерфейсов (сайты, магазины, порталы, интрасети). Требования: 1. Наличие портфолио (дизайн сайтов, интернет-магазинов, порталов, приложений). 2. Опыт в создании прототипов сайтов обязателен. Условия: 1. Специалист необходим на удаленную по проектную работу. Возможно постоянное трудоустройство. 2. Размер ...
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Доброго времени суток!
Имеем страницу — http://movieweb.ru/disc/707-killing-them-softly.html — на которой очень не нравится блок «Издание».
Хотелось бы сделать его более «стильным» в рамках существующего минималистского дизайна.
Принципиально — сохранить только «линейности» и «трехколоночность», при это учитывая, что помимо трех существующих блоков — «Диск», «Изображение», «Звук» — в отдельных обзорах будут присутствовать еще два — «Субтитры» и «Бонусы». Причем последние три будут иногда многострочными.
Пример — http://www.dvdtalk.ru/disk/15206-premium-rush.html
На выходе хотелось бы получить 2-3 варианта в формате JPG, из которых можно было бы выбрать.
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