cmedia-online

Требуется написать что-то подобное — https://gallery.astraone.io/examples/mercedes_inimage2/ На пару секунд вся картинка перекрывается рекламным блоком, после чего появляется баннер в 25 % по нижнему краю, по наведению на баннер возвращается рекламный блок во всю картинку, при скролле ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать что-то подобное — https://gallery.astraone.io/examples/mercedes_inimage2/ На пару секунд вся картинка перекрывается рекламным блоком, после чего появляется баннер в 25 % по нижнему краю, по наведению на баннер возвращается рекламный блок во всю картинку, при скролле ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
См. https://www.film.ru/m/vk.html Почему innerHTML, выводящий над виджетом количество комментариев, везде корректно работает кроме Safari, включая мобильный?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть два AI-файла, из которых надо собрать один, убрав несколько ненужных объектов, у нескольких изменить цвет, а также добавить текстовую надпись с обводкой, чтобы получилось, как на логотипе — https://mapaba.ru/templates/mapaba/images/logo.pngИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $400
Надо сделать адаптив для сайта. 320 и 768px. Подробнее обсудили по почте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $300
Нужен дизайн главной страницы интернет-магазина детской одежды. ТЗ отправил по почте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Дан крупный портал на Drupal (7.39), на котором требуется настроить импорт моментальных статей на Facebook (https://developers.facebook.com/docs/instant-articles). Соответствующий модуль имеет быть место (https://www.drupal.org/project/fb_instant_articles), но задача осложняется тем, что Drupal на проекте вдоль и поперёк переписан самописными модулями, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ни с того ни с сего на сайте перестала работать система лайков (палец вверх, палец вниз справа от названия материала). При этом на сайте для разработки с тем же набором скриптов всё нормально работает. Работает — http://redesign.film.ru/articles/hozhu-i-gazhu ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Доброго времени суток! Помогите разобраться в незначительной, надеюсь, проблеме с выпадающим меню на iPad — http://www.film.ru/Untitled2.html Если загрузить оное и не скролить страницу — меню нормально работает, но стоит сдвинуть страницу чуть вниз — выпадающие меню при ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Доброго времени суток! Тестировал меню на «чистой» странице — http://www.film.ru/menu/index-4.html — всё ок. Как перенёс на основной сайт — http://redesign.film.ru/news/iv-vserossiyskiy-festival-mikrokino-shoty (логин/пароль — webdev/bdjkuf) — начались проблемы: при наведении на любую из кнопок раскрывающее меню сдвинуто сильно вправо. Пробовал ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Возможно ли на HTML5 сделать пазл, подобный этому — http://www.film.ru/test.asp (ориентироваться на последний из трех вариантов)? Плюс к этому необходимо будет сделать простенькую регистрацию, таймер сбора мозайки и таблицу рекордов. Сайт в настоящее время работает ...Закрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Имеем страницу — http://movieweb.ru/disc/707-killing-them-softly.html — на которой очень не нравится блок «Издание». Хотелось бы сделать его более «стильным» в рамках существующего минималистского дизайна. Принципиально — сохранить только «линейности» и «трехколоночность», при это учитывая, что помимо ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему при почти одинаковом содержании и наборе открывающих/закрывающих DIV-ов по нижеследующим двум адресам центровка сайта не совпадает, а разнИца на 9 пикселей. http://movieweb.ru/top-100-animated-shorts/ http://movieweb.ru/xf/year/1953/ А по нижеследующим адресам разный отступ (во втором случае ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Куплю за вменяемые деньги модуль "клонирования" новостей DLE 9.7, как это сделано в Joomla. В админке, в перечне новостей, нажимается некая кнопка напротив нужного материала, которая автоматически создает точную копию выбранной новости, в которой меняется только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо собрать Action, а из него — Droplet для Photoshop CS6 (ENG) из предоставленных материалов. 1. Имеем картинку after.jpg. 2. Обрезаем по краям черные полосы, если таковые имеются. 2. Накладываем на картинку эффект Brannan — http://www.deviantart.com/download/277453499/instagram_actions_and_frames_by_goddesssellygomez-d4l6shn.zip 3. ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Есть код, выводящий Flash-объект посредством старой версии SWFObject. Необходимо переписать его под SWFObject 2.2.Закрыт11 лет назад
Есть код, выводящий Flash-объект посредством старой версии SWFObject. Необходимо переписать его под SWFObject 2.2.Закрыт11 лет назад
Имеем на сайте несколько каталогов с разным количеством фотографий. Необходимо написать PHP-скрипт, «листающий» фотографии из указанной папки на сервере. Пример: http://www.mysite.ru/gallery.php?dir=girls Выводит последнюю (по дате добавления) фотографию из каталога girls. При клике на картинку выводится следующая фотография ...Завершен11 лет назад
Требуется модифицировать прилагаемый скрипт… Как он работает сейчас: 1) Проверяет значение devicePixelRatio. 2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b. Недостаток подобного способа состоит в ...Завершен12 лет назад
Необходимо создать скин для JW Player (http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/) подобный этому – http://www.kinopoisk.ru/level/16/film/468189/ Эскизы (дизайн) наши, сборка – Ваша. Возможны незначительные изменения в количестве «наворотов» как в большую, так и меньшую сторону.Закрыт13 лет назад