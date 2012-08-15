cmedia-online

Андрей cmedia-online

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нестандартная реклама

    Требуется написать что-то подобное — https://gallery.astraone.io/examples/mercedes_inimage2/ На пару секунд вся картинка перекрывается рекламным блоком, после чего появляется баннер в 25 % по нижнему краю, по наведению на баннер возвращается рекламный блок во всю картинку, при скролле ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реклама на изображении посредством jQuery

    Требуется написать что-то подобное — https://gallery.astraone.io/examples/mercedes_inimage2/ На пару секунд вся картинка перекрывается рекламным блоком, после чего появляется баннер в 25 % по нижнему краю, по наведению на баннер возвращается рекламный блок во всю картинку, при скролле ...

    jQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • InnerHTML в Safari

    См. https://www.film.ru/m/vk.html Почему innerHTML, выводящий над виджетом количество комментариев, везде корректно работает кроме Safari, включая мобильный?

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Объеденить два AI-файла

    Есть два AI-файла, из которых надо собрать один, убрав несколько ненужных объектов, у нескольких изменить цвет, а также добавить текстовую надпись с обводкой, чтобы получилось, как на логотипе — https://mapaba.ru/templates/mapaba/images/logo.png

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Прикрутить к Drupal моментальные статьи Facebook

    Дан крупный портал на Drupal (7.39), на котором требуется настроить импорт моментальных статей на Facebook (https://developers.facebook.com/docs/instant-articles). Соответствующий модуль имеет быть место (https://www.drupal.org/project/fb_instant_articles), но задача осложняется тем, что Drupal на проекте вдоль и поперёк переписан самописными модулями, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Устранить конфликт JS-скриптов

    Ни с того ни с сего на сайте перестала работать система лайков (палец вверх, палец вниз справа от названия материала). При этом на сайте для разработки с тем же набором скриптов всё нормально работает. Работает — http://redesign.film.ru/articles/hozhu-i-gazhu ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выпадающее меню на iPad

    $5

    Доброго времени суток! Помогите разобраться в незначительной, надеюсь, проблеме с выпадающим меню на iPad — http://www.film.ru/Untitled2.html Если загрузить оное и не скролить страницу — меню нормально работает, но стоит сдвинуть страницу чуть вниз — выпадающие меню при ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить вёрстку

    $5

    Доброго времени суток! Тестировал меню на «чистой» странице — http://www.film.ru/menu/index-4.html — всё ок. Как перенёс на основной сайт — http://redesign.film.ru/news/iv-vserossiyskiy-festival-mikrokino-shoty (логин/пароль — webdev/bdjkuf) — начались проблемы: при наведении на любую из кнопок раскрывающее меню сдвинуто сильно вправо. Пробовал ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Пазл на HTML5

    Доброго времени суток! Возможно ли на HTML5 сделать пазл, подобный этому — http://www.film.ru/test.asp (ориентироваться на последний из трех вариантов)? Плюс к этому необходимо будет сделать простенькую регистрацию, таймер сбора мозайки и таблицу рекордов. Сайт в настоящее время работает ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приукрасить фрагмент страницы

    Доброго времени суток! Имеем страницу — http://movieweb.ru/disc/707-killing-them-softly.html — на которой очень не нравится блок «Издание». Хотелось бы сделать его более «стильным» в рамках существующего минималистского дизайна. Принципиально — сохранить только «линейности» и «трехколоночность», при это учитывая, что помимо ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Легкая помощь в верстке

    $5

    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему при почти одинаковом содержании и наборе открывающих/закрывающих DIV-ов по нижеследующим двум адресам центровка сайта не совпадает, а разнИца на 9 пикселей. http://movieweb.ru/top-100-animated-shorts/ http://movieweb.ru/xf/year/1953/ А по нижеследующим адресам разный отступ (во втором случае ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Хак для DLE

    Куплю за вменяемые деньги модуль "клонирования" новостей DLE 9.7, как это сделано в Joomla. В админке, в перечне новостей, нажимается некая кнопка напротив нужного материала, которая автоматически создает точную копию выбранной новости, в которой меняется только ...

    JoomlaDLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дроплет для Photoshop

    Доброго времени суток! Необходимо собрать Action, а из него — Droplet для Photoshop CS6 (ENG) из предоставленных материалов. 1. Имеем картинку after.jpg. 2. Обрезаем по краям черные полосы, если таковые имеются. 2. Накладываем на картинку эффект Brannan — http://www.deviantart.com/download/277453499/instagram_actions_and_frames_by_goddesssellygomez-d4l6shn.zip 3. ...

    Photoshop
    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-листалка картинок из каталога на сервере

    Имеем на сайте несколько каталогов с разным количеством фотографий. Необходимо написать PHP-скрипт, «листающий» фотографии из указанной папки на сервере. Пример: http://www.mysite.ru/gallery.php?dir=girls Выводит последнюю (по дате добавления) фотографию из каталога girls. При клике на картинку выводится следующая фотография ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модифицировать JS-скрипт

    Требуется модифицировать прилагаемый скрипт… Как он работает сейчас: 1) Проверяет значение devicePixelRatio. 2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b. Недостаток подобного способа состоит в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скин для Flash-видеоплеера

    Необходимо создать скин для JW Player (http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/) подобный этому – http://www.kinopoisk.ru/level/16/film/468189/ Эскизы (дизайн) наши, сборка – Ваша. Возможны незначительные изменения в количестве «наворотов» как в большую, так и меньшую сторону.

    Flash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
skyday
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Объеденить два AI-файла
Рекомендую! Все отлично и вовремя!
Анастасию отличает от большинства остальных адекватные цены, которые вместе с тем она подкрепляет ответственностью и оперативностью.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Адаптив сайта
Не в первый раз работаю над проектами Андрея. Очень легко работается. Понятное ТЗ, всегда на связи, приятный в общении. С удовольствием еще посотрудничаю. С наступающими праздниками!
В который раз Алексей зарекомендовал себя, как ответственный и квалифицированный исполнитель, который собаку съел на адаптивном дизайне.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Дизайн главной страницы
Понравилось работать с Андреем. Отличный заказчик. На связи, быстро все оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!
Несмотря на капризность заказчика (я здесь выступал как посредник) всё было сделано оперативно, досконально и с должным терпением.
Ответный отзыв
syt_web_nik
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Выпадающее меню на iPad
Все ок, спасибо.
Все ок.
Ответный отзыв
donhenarcho
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
PHP-листалка картинок из каталога на сервере
С вами очень приятно сотрудничать: четко поставленная задача + более чем достойное вознаграждение! Спасибо большое, Андрей.)
Работает быстро и без лишних вопросов.
Ответный отзыв