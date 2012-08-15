web-программирование любой сложности (PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS)
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Очень благодарен Ахмеду за помощь - побольше бы таких толковых программистов!!
Ответный отзыв
С Дмитрием очень комфортно работать: четко поставленные задачи и приятное общение.) Каждому рекомендую к сотрудничеству.)
$10
10 баллов
11 лет назад
Ахмед, профессионал, работу сделал точно в срок, разобрался в сложном конфликте javascript, приятный в общение, терпеливый и положительный человек, настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Василием: четко сформулированные задачи + душевное отношение к исполнителю = рецепт успешного сотрудничества!
$5
10 баллов
11 лет назад
Работает быстро и без лишних вопросов.
Ответный отзыв
С вами очень приятно сотрудничать: четко поставленная задача + более чем достойное вознаграждение! Спасибо большое, Андрей.)