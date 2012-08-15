donhenarcho

Ахмед Турабов donhenarcho

 
41 годРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
web-программирование любой сложности (PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS)
PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
Отзывы заказчиков
bratishco
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Php-скрипт замены нескольких слов в xml
Очень благодарен Ахмеду за помощь - побольше бы таких толковых программистов!!
С Дмитрием очень комфортно работать: четко поставленные задачи и приятное общение.) Каждому рекомендую к сотрудничеству.)
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BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Джумла, скопировать две формы обратной связи
Ахмед, профессионал, работу сделал точно в срок, разобрался в сложном конфликте javascript, приятный в общение, терпеливый и положительный человек, настоятельно рекомендую.
Очень приятно работать с Василием: четко сформулированные задачи + душевное отношение к исполнителю = рецепт успешного сотрудничества!
Ответный отзыв
cmedia-online
Андрей 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
PHP-листалка картинок из каталога на сервере
Работает быстро и без лишних вопросов.
С вами очень приятно сотрудничать: четко поставленная задача + более чем достойное вознаграждение! Спасибо большое, Андрей.)
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