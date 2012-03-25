Модифицировать JS-скрипт

Требуется модифицировать прилагаемый скрипт…

Как он работает сейчас:

1) Проверяет значение devicePixelRatio.

2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b.

Недостаток подобного способа состоит в том, что в случае с экранами высокого разрешения сначала все равно грузится обычная картинка и только потом ее "большой" вариант. В итоге решили использовать прозрачный однопиксельный рисунок, который будет заменяться картинкой либо стандартного, либо высокого разрешения.

В итоге, как должен работать скрипт после модификации:

1) Проверяет значение devicePixelRatio.

2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b.

3) Если последнее равно меньше 2, то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _s.