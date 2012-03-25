Модифицировать JS-скрипт

Веб-программированиеЗавершен1 заявка91 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется модифицировать прилагаемый скрипт…

Как он работает сейчас:

1) Проверяет значение devicePixelRatio.

2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b.

Недостаток подобного способа состоит в том, что в случае с экранами высокого разрешения сначала все равно грузится обычная картинка и только потом ее "большой" вариант. В итоге решили использовать прозрачный однопиксельный рисунок, который будет заменяться картинкой либо стандартного, либо высокого разрешения.

В итоге, как должен работать скрипт после модификации:

1) Проверяет значение devicePixelRatio.

2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b.

3) Если последнее равно меньше 2, то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _s.

12 лет назад
cmedia-online
Андрей 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Сделал все быстро и без лишних вопросов.
Правильно поставленная задача - залог быстрого и четкого выполнения. Рад быд работать с Андреем.
  • Похожие заказы

  • Написать PHP/jQuery скрипт по образцу

    $50

    Здравствуйте. Есть скрипт на PHP/jQuery нужно сделать подобный по образцу имеющиегося. Использованыйе технологии jQuery, PHP, Ajax. Двуязычность на Ajax, валидация на Jquery. Результат обработки скрипта PDF документ, используется mPDF Скрипт не комментирован, желательно иметь опыт разбиратся в чужом коде. Связь ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать биллинг Joomla1.5 + AUP+JDownloads

    Сайт на Joomla 1.5 + Jdownloads 1.8 + AlphaUserPoints + Jomsocial 1.2.4. Что нужно доделать: пользователь загружает файл, выставляет на него цену. Другой пользователь может купить этот файл (Webmoney, SMSCoin ...). Деньги идут на счет пользователя-продавца ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правки по JS (jQuery, jCarousel)

    Имеется сайт с подключенной многостраничной формой, которая передвигается при помощи jCarousel Необходимо при нажатии на кнопки Далее и Назад производить следующие действия: 1. проверять правильность заполнения формы на данной странице. Если есть ошибки - выдавать всплывающее окно ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая доработка abocms

    $250

    Добрый день, срочно требуется небольшая доработка abocms. нужно добавить типо токого функуионала - http://radon.nichost.ru/auction/auct/, то есть это будут тендеров с несколькими полями, значения полей будем добавлять через админку, никаких заявок на эти тендеры не будет, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка компонента (калькулятор) для Joomla 2.5

    Здравствуйте уважаемые!! Мне нужен калькулятор для Joomla 2.5. Нужен компонент, т.к. со временем он будет расширяться и улучшаться. Калькулятор будет очень простой, поэтому сегодняшнего дня на это более, чем достаточно!! Конкретнее: 4 поля, при вводе в каждое поле ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка контроллера на Yii framework

    $100

    Требуется разработать контролер для каталога товаров: Что нужно: 1. загрузка файла прайс листа на сервер в формате *.csv, *.xml, *.xls 2. хранение файлов прайса на сервере с возможностью удаления 2. парсинг файла и импорт в базу mysql, по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Убрать проверку логина/пароля по бд, захардкодить

    Описание задачи в приложении. Исходники вышлю в ответ на заявку. Оценка - после того как просмотрите исходники. ВНИМАНИЕ!! Задача срочная, нужно сделать прямо сейчас, т.е. в течение 2-4 часов (до 12-13:00 по Киеву). Чем быстрее тем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер новостей

    $250

    Нужен парсер новостного блока с главной страницы сайта и остатков из каталога для 5-6 категорий товаров с этого же сайта. - Скрипт сбора новостей должен запускаться по расписанию (раз в 30 мин) и записи ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад