Убрать проверку логина/пароля по бд, захардкодить

Веб-программированиеЗавершен2 заявки112 просмотров
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Описание задачи в приложении.

Исходники вышлю в ответ на заявку. Оценка - после того как просмотрите исходники.

ВНИМАНИЕ!! Задача срочная, нужно сделать прямо сейчас, т.е. в течение 2-4 часов (до 12-13:00 по Киеву). Чем быстрее тем лучше.

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12 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ChristianX
32 годаМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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