Убрать проверку логина/пароля по бд, захардкодить

Необходимо написать скрипт для автоматизации проверки тестов: Есть около 1000 файлов .doc Нужно: 1) Открыть файл Word. Если он содержит заполненную таблицу с ответами, передать в обработку, если нет (таблица пустая или в файле находится картинка) — отметить ...
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Описание задачи в приложении.
Исходники вышлю в ответ на заявку. Оценка - после того как просмотрите исходники.
ВНИМАНИЕ!! Задача срочная, нужно сделать прямо сейчас, т.е. в течение 2-4 часов (до 12-13:00 по Киеву). Чем быстрее тем лучше.
За срочность готов оплатить по двойному тарифу.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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