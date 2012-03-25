Переписать функцию добавления данных в базу MySQL

$7
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть. Есть модуль под DLE, который разрабатывался под кодировку Windows-1251. Сейчас встал вопрос на переход к UTF-8 кодировке, и модуль перестал работать корректно.

Что делает модуль? Берет значение из строки и преобразует его с помощью функции totranslit (смотреть в engine/inc/include/functions.inc.php от DLE).

Нужно реанимировать к работе с UTF-8. Подозреваю, что можно решить через iconv, но у самого не получилось.

MySQL
12 лет назад
webantis
34 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Меню на флеш

    $100

    Нужно переделать флешку из шапки сайта image-company.org. Никаких исходников нет, поэтому, возможно, придется переделывать с нуля. На всякий случай добавляю флешку во вложение. Что нужно. 1. Увеличить ширину до 1000px (высоту пропорционально) 2. Исправить пункты меню. 2.1. Добавить страницы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт поисковика (php)

    Здравствуйте, фрилансеры! Требуется разработать поисковик (локальный) по html содержимому, желательно с комментариями. Необходимо реализовать следующие обязательные компоненты: 1. spider (паук), который сканируюет страницы и собирает ссылки 2. индексатор (построение прямого, инвертированного списка терминов, определение ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать страховой калькулятор Javascript

    $50

    На сайте страхования нужно доработать страховой калькулятор ОСАГО- ТЗ прикрепленно к проекту. Сайт работает на Drupal, калькулятор сделан на Javascript и PHP. Задача срочная! Оставляйте свои предложения на веблансе или стучитесь в скайп: alexey_bielan

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести с самописной кмс на wordpress

    Есть большое количество статей на самописном блоге, данные хранятся в файлах. Нужно написать скрипт который перенесет все статьи в со всеми коментами сохраняя при этом название адреса страницы. Пишите цену и сроки.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cкрипт парсинга флеш-игр и картинок к ним

    Напишите скрипт парсинга флеш игр и картинок к ним и прикрутить к парсеру рерайтер для описания игр. Скрипт должен находить заданную категорию игр и парсить их на мой сайт в нужную категорию. Парсить должен по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка Яндекс карты на сайт, настройка

    Добрый день. Необходимо для сайта http://nashdnepr.dp.ua/ поставить Яндекс карту. Шаблон сайта при этом будет находиться в другой папке http://nashdnepr.dp.ua/map/ Оставляем шапку http://i.shotnes.com/a/24/thli3lvw.pvy_4f6ddc709069c.png Далее ставим карту. Чтобы была правая колонка. Нравятся ориентиры, как оформлено http://maplos.com или http://www.4rent.ru/ или http://www.map.gorodovoy.spb.ru/ Из функционала ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад