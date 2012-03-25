Переписать функцию добавления данных в базу MySQL

Суть. Есть модуль под DLE, который разрабатывался под кодировку Windows-1251. Сейчас встал вопрос на переход к UTF-8 кодировке, и модуль перестал работать корректно.

Что делает модуль? Берет значение из строки и преобразует его с помощью функции totranslit (смотреть в engine/inc/include/functions.inc.php от DLE).

Нужно реанимировать к работе с UTF-8. Подозреваю, что можно решить через iconv, но у самого не получилось.