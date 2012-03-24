Скрипт поисковика (php)

Здравствуйте, фрилансеры!

Требуется разработать поисковик (локальный) по html содержимому, желательно с комментариями.

Необходимо реализовать следующие обязательные компоненты:

1. spider (паук), который сканируюет страницы и собирает ссылки

2. индексатор (построение прямого, инвертированного списка терминов, определение весов терминов)

3. непосредственно сам поиск (реализовать несколькими алгоритмами - булев поиск, векторная модель и т.д), сделать ранжирование

Что в итоге?

Страницы сканируются, предварительно обрабатываются (индексируются) различными методами. После этого пользователь

вводит поисковый запрос, после чего выбирает алгоритм поиска, идет непосредственный поиск. Выводится статистика работы (сравнение использованных алгоритмов или методов индексации).

P.S. Все вышеперечисленные компоненты можно реализовать по-разному, НО для начала требуется разработать ПРОСТЕЙШУЮ поисковую систему, "что бы работало" со всеми вышеперечисленными компонентами, с возможностью усложнения в дальнейшем.

Основной упор требуется направить на построение индексных таблиц и реализации алгоритмов. Разрабатывать алгоритмы НЕ нужно, они уже есть. Надо их реализовать и предусмотреть их взаимозаменяемость, чтобы сравнить в дальнейшем.

P.P.S. Теоретические сведения имеются, а практика "хромает". По срокам - торопиться никуда не надо. По проекту в целом - возможно дальнейшее сотрудничество, в плане совершенствования и усложнения (доработок), но для начала нужно сделать все по простому.

В php немного "шарю", пишу простейшие скрипты, но здесь лучше отдам профессионалу(ам). Я к тому, что "нубских" вопросов (типа что такое цикл, select или echo) не будет.

Итак, кто возьмется за проект? С возможной поддержкой в дальнейшем. Пишите, кто действительно способен реализовать это. Указывайте, пожалуйста, примерные цены и сроки. Хотя последнее не важно, лишь бы качественно и с поддержкой в дальнейшем. Спасибо.