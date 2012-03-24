Скрипт поисковика (php)

Нужно создать фильтр в каталоге файлов для UCOZ. примерно как здесь слева http://www.ivi.ru/videos/list/all/all/by_new/ или здесь http://rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/filter/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, фрилансеры!
Требуется разработать поисковик (локальный) по html содержимому, желательно с комментариями.
Необходимо реализовать следующие обязательные компоненты:
1. spider (паук), который сканируюет страницы и собирает ссылки
2. индексатор (построение прямого, инвертированного списка терминов, определение весов терминов)
3. непосредственно сам поиск (реализовать несколькими алгоритмами - булев поиск, векторная модель и т.д), сделать ранжирование
Что в итоге?
Страницы сканируются, предварительно обрабатываются (индексируются) различными методами. После этого пользователь
вводит поисковый запрос, после чего выбирает алгоритм поиска, идет непосредственный поиск. Выводится статистика работы (сравнение использованных алгоритмов или методов индексации).
P.S. Все вышеперечисленные компоненты можно реализовать по-разному, НО для начала требуется разработать ПРОСТЕЙШУЮ поисковую систему, "что бы работало" со всеми вышеперечисленными компонентами, с возможностью усложнения в дальнейшем.
Основной упор требуется направить на построение индексных таблиц и реализации алгоритмов. Разрабатывать алгоритмы НЕ нужно, они уже есть. Надо их реализовать и предусмотреть их взаимозаменяемость, чтобы сравнить в дальнейшем.
P.P.S. Теоретические сведения имеются, а практика "хромает". По срокам - торопиться никуда не надо. По проекту в целом - возможно дальнейшее сотрудничество, в плане совершенствования и усложнения (доработок), но для начала нужно сделать все по простому.
В php немного "шарю", пишу простейшие скрипты, но здесь лучше отдам профессионалу(ам). Я к тому, что "нубских" вопросов (типа что такое цикл, select или echo) не будет.
Итак, кто возьмется за проект? С возможной поддержкой в дальнейшем. Пишите, кто действительно способен реализовать это. Указывайте, пожалуйста, примерные цены и сроки. Хотя последнее не важно, лишь бы качественно и с поддержкой в дальнейшем. Спасибо.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить сайт на Drupal-е,срочно, робота не сложная нужен человек который хорошо розбераеться в движке... Очень срочно, скайп maxim2356Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
На сайте страхования нужно доработать страховой калькулятор ОСАГО- ТЗ прикрепленно к проекту. Сайт работает на Drupal, калькулятор сделан на Javascript и PHP. Задача срочная! Оставляйте свои предложения на веблансе или стучитесь в скайп: alexey_bielanВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть большое количество статей на самописном блоге, данные хранятся в файлах. Нужно написать скрипт который перенесет все статьи в со всеми коментами сохраняя при этом название адреса страницы. Пишите цену и сроки.Закрыт12 лет назад
Напишите скрипт парсинга флеш игр и картинок к ним и прикрутить к парсеру рерайтер для описания игр. Скрипт должен находить заданную категорию игр и парсить их на мой сайт в нужную категорию. Парсить должен по ...Закрыт12 лет назад
Требуется сделать сайт под ключ с возможностью парсинга. подробности в скайпе max_oryolВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
требуется сделать автокаталог на основе имеющегося дизайна оплата по факту сделанных работ подробности в скайпе max-oryolЗакрыт12 лет назад
- $200
Здравствуйте! Требуется написать новый модуль для сайта и интегрировать его в партнерскую программу. Без CMS. Все подробности скину в ТЗ. От Вас необходимо: прекрасное знание php+mysql, ajax, умение работать с сессиями; ответственность, быстрая и качественная работа, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо для сайта http://nashdnepr.dp.ua/ поставить Яндекс карту. Шаблон сайта при этом будет находиться в другой папке http://nashdnepr.dp.ua/map/ Оставляем шапку http://i.shotnes.com/a/24/thli3lvw.pvy_4f6ddc709069c.png Далее ставим карту. Чтобы была правая колонка. Нравятся ориентиры, как оформлено http://maplos.com или http://www.4rent.ru/ или http://www.map.gorodovoy.spb.ru/ Из функционала ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо для сайта http://nashdnepr.dp.ua/ поставить форум. Он будет находиться в другой папке http://nashdnepr.dp.ua/forum/ Оставляем шапку http://i.shotnes.com/a/24/thli3lvw.pvy_4f6ddc709069c.png далее сам форум, правая колонка должна остаться, подобно https://files.vbulletin.com/images/cart/screenshots/forum_main.png. Но туда мы будем выводить самостоятельно рекламный блок или сообщения с ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад