Установка Яндекс карты на сайт, настройка

Есть готовый дизайн и верстка, нужно "посадить" верстку на CMS, цена вопроса 300 долларов, срок 3-ри недели придерживаясь прикрепленных SEO рекомендаций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо для сайта http://nashdnepr.dp.ua/ поставить Яндекс карту. Шаблон сайта при этом будет находиться в другой папке http://nashdnepr.dp.ua/map/
Оставляем шапку http://i.shotnes.com/a/24/thli3lvw.pvy_4f6ddc709069c.png
Далее ставим карту. Чтобы была правая колонка.
Нравятся ориентиры, как оформлено http://maplos.com или http://www.4rent.ru/ или http://www.map.gorodovoy.spb.ru/
Из функционала должен быть поиск (как в Яндексе :)
Итогом работы должна быть установленная карта на сайте и инструктаж, как заносить в нашу БД метки про организации, адреса.
Внешний вид (если оно настраивается) - белый фон, цвета, как на сайте.
Связывать с другими подсистемами пока не нужно.
Правильная установка, первоначальная настройка, инструкция.
Пишите свои сроки и цены в приват.
После выбора исполнителя будет полное ТЗ. Необходима частая связь, желательно скайп, для Украины можно мобильный телефон.
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