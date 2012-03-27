Установка Яндекс карты на сайт, настройка

Добрый день.

Необходимо для сайта http://nashdnepr.dp.ua/ поставить Яндекс карту. Шаблон сайта при этом будет находиться в другой папке http://nashdnepr.dp.ua/map/

Оставляем шапку http://i.shotnes.com/a/24/thli3lvw.pvy_4f6ddc709069c.png

Далее ставим карту. Чтобы была правая колонка.

Нравятся ориентиры, как оформлено http://maplos.com или http://www.4rent.ru/ или http://www.map.gorodovoy.spb.ru/

Из функционала должен быть поиск (как в Яндексе :)

Итогом работы должна быть установленная карта на сайте и инструктаж, как заносить в нашу БД метки про организации, адреса.

Внешний вид (если оно настраивается) - белый фон, цвета, как на сайте.

Связывать с другими подсистемами пока не нужно.

Правильная установка, первоначальная настройка, инструкция.

Пишите свои сроки и цены в приват.

После выбора исполнителя будет полное ТЗ. Необходима частая связь, желательно скайп, для Украины можно мобильный телефон.