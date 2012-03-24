Переработка сайта + программа для корреспонденции

Нужен человек с навыками работы по следующему:

1. Верстка, создание, переработка сайтов

2. Опыт программирования почтовых приложений

3. Опыт программирования просто

Что нужно сделать:

Этап 1. Переделать сайт:

1. Убрать вкладки

2. Добавить вкладки которые мне нужны, с моими данными, чтобы также смотрелись

3. Добавить форму заполенния данных, после этого чтобы эта форма слалась на е-майл от сайта

4. Возможность динамического изменения любых данных на сайте: создание какой-нибудь админки где будет возможно менять те данные которые я скажу, чтобы можно было например поменять телефон сразу на всех страницах, формах которые мне нужны и так же остальные данные, чтобы не лазить и не править каждую страницу

Этап 2. Создание программы для автоматического ответа на е-майлы приходящие на почту, нужны будут таймфреймы

1. Приходит письмо на е-майл

2. После того как прошло 3-4 часа, программа должна ответить на этот е-майл

3. На каждое мыло нужно отвечать с вставкой имени и фамилии того кто прислал е-майл(данные будут)

4. Возможность программы формировать документы: вставлять данные нужне в нужные места в docx

5. Возможность пересылать е-майл с прикреплёнными файлами

В общем жду людей кто реально может выполенить требуемые задачи, также это не разовая работа, нужно будет постоянно развивать и предоставлять суппорт софта, в будующем возможны более интересные проэкты