Дополнительное обязательное поле, движок IPB

Требуется переделать поле "Описание темы", должно работать только в определённом разделе, в обязательное поле к заполнению, в цифровом виде (дата), без заполнения которого тему не создать. Обязательно должно работать только в определённом разделе (настраивается из админки). Движок IPB 2.0.3. Проект только для пользователей с репутацией, и хорошим знанием PHP и IPB