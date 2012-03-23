Расширенный поиск на сайт и добавление новостей

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для нашего сайта недвижимости нужно сделать расширенный поиск и возможность добавление новостей с других сайтов,таких как из рук в руки и т.д.

Интересует можно ли это реализовать на нашем сайте? И соответственно цена?

12 лет назад
ejienka
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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