Программа поздравления друзей vkonakte

1) После запуска программа отображаеться значком возле часов.

2) Считываем файл login.txt - берем от туда логин и пасс первого пользователя.

2) При запуске считываеться файл config.txt из папки программы в котором написан текст поздраления и прописан путь к файлу изображения (открытка). Текстов поздравления может быть несколько в файле с соответствующими им файлами изображения.

3) Далее в фоновом режиме открываеться браузер, логинимся в контакт, определяем у кого сегодня ДР и пишем ему сообщение с поздравлением и сообщению прикрепляем изображение, делаем паузу на 5 минут и поздравляем другого человека. Первому человеку первая текстовка и первое изображение, второму - вторую текстовку и второе изображение и т.д. Когда всех поздравили, заходим под вторым логином и т.д.

Когда поздравили всех от всех пользователей, выходим из программы.

Если при отправке ссобщентй предлагаеться ввести капчу пользуемся услугой http://antigate.com/