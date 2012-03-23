Программа поздравления друзей vkonakte

сайт myschelkovo.ru требуется поэтапная доработка проекта по ТЗ контакты по аське 219539874
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) После запуска программа отображаеться значком возле часов.
2) Считываем файл login.txt - берем от туда логин и пасс первого пользователя.
2) При запуске считываеться файл config.txt из папки программы в котором написан текст поздраления и прописан путь к файлу изображения (открытка). Текстов поздравления может быть несколько в файле с соответствующими им файлами изображения.
3) Далее в фоновом режиме открываеться браузер, логинимся в контакт, определяем у кого сегодня ДР и пишем ему сообщение с поздравлением и сообщению прикрепляем изображение, делаем паузу на 5 минут и поздравляем другого человека. Первому человеку первая текстовка и первое изображение, второму - вторую текстовку и второе изображение и т.д. Когда всех поздравили, заходим под вторым логином и т.д.
Когда поздравили всех от всех пользователей, выходим из программы.
Если при отправке ссобщентй предлагаеться ввести капчу пользуемся услугой http://antigate.com/
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