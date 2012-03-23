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На движке DLE есть такой модуль "Перeхoды". Он записывает в БД: запрос из слов (по которому пришли пользователи с поисковых систем) и урл страницы (куда перешли).
Нужно сделать хак - удобный экспoрт выбранных (галочками) новостей, а выбирать новости будем в меню "Редaктировать новости" (где располагаются все новости сайта).
В «Редaктировать новости» добавить в выпадающем меню (внизу страницы) для выбранных (галочками) новостей экспoрт перeходoв по шаблону. (скриншот прилагается)
Ход работы:
Выбрали галочками какие новости нас интересуют, в выпадающем меню выбрали "Экспoрт перeходoв", указали число экспoртируемых перeходов для каждой новости, нажали на кнопку "Выполнить" и получили перeходы (с помощью AJAX или на новой страницы, не важно).
По поводу вывода перeходов: вывод нужен по шаблону, которому настрою я. Тег {referer} - слова перeхода, тег {url} - урл страницы, куда перешли.
Есть готовый модуль экспорта перeходов, но для ВСЕХ страниц сайта. Его я предоставлю,т.к. его тоже дополнить нужно будет и он должен быть связан с вашим хаком. Но ТЗ скину уже лично. Сейчас мне главное нужно найти программиста с опытом, который НЕ ЗАВЫШАЕТ цены и делает качественно свою работу, к которому я ещё долго и долго буду обращаться, предоставляя работу.
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