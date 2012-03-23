Требуется доработка сайта на Joomla+VirtueMart

ТЗ:

Оформление сайта

1. Динамическое изменение ширины сайта.

2. Отображение товаров в виде плитки (пример: http://www.ozon.ru/). Количество товаров в строке также меняется динамически. По каждому товару должно выводить: название, цена, выбор количества, кнопка “купить” для товаров в наличии или “уведомлять меня” для отсутствующих). Все перечисленное должно быть расположено так, что интуитивно понятно к какому товару относится.

3. Доработка сортировки товаров:

3.1. Отсутствующие товары всегда в конце списка товаров.

3.2. Возможность выбора сортировки по популярности товара (включена по умолчанию).

4. На главной странице в разделе “Популярные товары” должны отображаться только те, что в наличии.

Регистрация пользователей, оформление заказов

1. При регистрации предлагать пользователю получать информацию о новостях сайта (подписка на AcyMailing).

2. При оформлении заказа не должно появляться предложение выбора вариантов оплаты.

3. При оформлении заказа должны предлагаться только варианты оплаты в зависимости от места жительства клиента. Необходимо учесть ситуацию, что человек может сделать опечатку при указании города (например, Санкт-Птербург и т.п.).

Доработка административной панели и уведомлений

1. Возможность получать уведомления на указанные мной почтовые ящики, если покупатель нажал кнопку “уведомлять меня” на отсутствующем товаре.

2. При заказе автоматически формировать “товарный чек” по выбранным товарам. Формат документа Excel 2010.

Выгрузка товаров на Яндекс.Маркет, robots.txt

1. Доработать модуль выгрузки товаров на Яндекс.Маркет, чтобы каждый товар выгружался только один раз.

2. Закрыть от индексации дубли товаров, появившиеся в следствии того, что часть товаров размещена одновременно в нескольких категориях (robots.txt)

Оплаты: поэтапная по факту выполненной работы(этапы согласуются), без предоплаты

Способ оплаты: банковский перевод

От Вас в сообщении: сроки выполнения и стоимость?