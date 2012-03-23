Есть работа для Jquery кодера

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Привет коллегам.

Нужно написать очень простой скрипт по замене ссылок и картинки для сортировки, сортировка не в таблицах.

Нужно сделать быстро, от Вас цена и срок

Обращайтесь в Icq: 6111141 или в личку

jQuery
12 лет назад
Tagra
Тагир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад