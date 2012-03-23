Доработка проекта на Zend Framework

Все подробности вышлю. Обязательно пишите за какой срок и сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется специалист по Zend для доработки проекта. ТЗ готов предоставить после собеседования. Примерное время на выполнение проекта 15-20 часов. Приступить необходимо как можно быстрее.
В заявке сообщите:
Опыт реализованных проектов?
Пример последних проектов на Zend?
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