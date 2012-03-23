Доработка проекта на Zend Framework

Необходимо создать оригинальный экономический календарь. Пример: http://www.forexpros.ru/economic-calendar/ -Данные можете брать где угодно, лишь бы на календаре не было чужих копирайтов и ни коем образом не вел на стороннее ресурсы. ЭК Должен выводить новости на русском языке. Для ...