Доработка проекта на Zend Framework

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Здравствуйте.

Требуется специалист по Zend для доработки проекта. ТЗ готов предоставить после собеседования. Примерное время на выполнение проекта 15-20 часов. Приступить необходимо как можно быстрее.

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Пример последних проектов на Zend?

12 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад