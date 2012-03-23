Увеличить скорость загрузки сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Требуется увеличить скорость загрузки сайта интернет магазина. Сейчас главная страница загружается 8с, а страницы категорий 6с, что совсем недопустимо. Магазин на Prestashop.

12 лет назад
vivekat
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв