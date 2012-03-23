AS 2 e-mail отправитель нарисованной картинки

Здравствуйте! Необходимо доделать html страницу. Есть меню в стиле mac os, под ним текст. Нужно, чтобы текст про каждый из разделов выпадал при клике на сответствующую картинку. Оплата яндекс деньгами. 500 руб. до вечера! Страница ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Action Script 2 e-mail отправитель нарисованной пользователем картинки. Подробности в личку. Файлы пришлю. Недорого
- Похожие заказы
- $17Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть проект, в котором надо сделать кучу мелочей по верстке+некоторые элементы по программированию модулей. По запросу высылаю ТЗ.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо поправить баги в шаблоне joomla + virtuemart, а именно: 1. Переставить поискв центр под шапку (с малиновым бордером) 2. Поправить отображение товара в модуле virtuemart latestprod 3. Поправить кнопки: "Задайте вопрос по этому товару" и "Отправить мнение". 4. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть проект, в котором надо сделать кучу мелочей по верстке+некоторые элементы по программированию модулей. По запросу высылаю ТЗ.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
- Необходимо импортировать пользователей из списка Excel на сайт на базе Umi.CMS - Подсчет статистики по пользователям (уточнение тз по email).Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для разработки кроссплатформенного (iPhone / Android) мобильного приложения ищу разработчика HTML5 + CSS3 + JavaScript. Приветсвуется опыт работы с PhoneGap или Titanium. Оплата по договоренности, высокая. Коротко о приложении: мобильная версия софта для учета пациентов - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо добавить дополнительные поля в Joomla, а именно телефон, адрес, и т.п. информация, которая будет отображаться в материале. Для этого был установлен компонент К2 для Joomla, но его использование не принципиально, в том смысле, что по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте Нужна мета-поисковая система со смешанной выдачей (Google, Yandex и liveinternet) Что то похожее на duckduckgo.comВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно интегрировать Merchant в WP-ECommerce (WordPress). Готовый модуль есть, но он создан под устаревшую версию E-Commerce (http://getshopped.org). Всё дело в нескольких "выкинутых" функциях, как я вижу. Нужно сделать, чтобы всё заработало. Sandbox (песочница), всё есть.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо срочно поправить ошибки в работе партнерской программы и в статистике сайта. БД - mysql, чистый php. От Вас положительные отзывы и большой опыт работы с php, mysql. В частности, умение работать с сессиями. + постоянная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад